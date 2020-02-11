У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают

Новости шоу бизнеса:Первые признаки, указывающие на нехватку железа в организме.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что около восьми из десяти человек во всем мире могут испытывать нехватку железа в своем организме. Недостаток этого минерала замедляет работу мозга и центральной нервной системы, что приводит к ухудшению когнитивных способностей.

Постоянная усталость может сигналить о нехватке железа в организме, а также:

головная боль и головокружение;

сбивчивое дыхание;

негативные изменения психического здоровья – повышенная тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия;

болезненность во рту, отекшие слизистые и язык;

сухие волосы и кожа.

Причиной плохого состояния волос может быть дефицит железа в организме.

Восполнить запас железа в организме можно, включив в свой рацион такие продукты, как: моллюски, чечевицу, белую фасоль, говяжью печень, кешью, нут, темный шоколад, шпинат, изюм, тунец, гречку, томатный сок и печеный картофель.