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У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают

У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
20:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Первые признаки, указывающие на нехватку железа в организме.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что около восьми из десяти человек во всем мире могут испытывать нехватку железа в своем организме. Недостаток этого минерала замедляет работу мозга и центральной нервной системы, что приводит к ухудшению когнитивных способностей.

Постоянная усталость может сигналить о нехватке железа в организме, а также: 

  • головная боль и головокружение;

  • сбивчивое дыхание;

  • негативные изменения психического здоровья – повышенная тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия;

  • болезненность во рту, отекшие слизистые и язык;

  • сухие волосы и кожа.

Причиной плохого состояния волос может быть дефицит железа в организме.

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Восполнить запас железа в организме можно, включив в свой рацион такие продукты, как: моллюски, чечевицу, белую фасоль, говяжью печень, кешью, нут, темный шоколад, шпинат, изюм, тунец, гречку, томатный сок и печеный картофель.

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Здоровье, Симптомы, Вред, Дефицит, Дефицит железа.
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