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Кисломолочный продукт, способный победить депрессию: польза йогурта

Кисломолочный продукт, способный победить депрессию: польза йогурта
21:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обнаружено новое полезное свойство йогурта.

Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление йогурта благоприятно влияет на нервную систему.

Специалисты утверждают, что этот кисломолочный продукт способен снизить симптомы депрессивного состояния. Пробиотики, входящие в состав йогурта, влияют на участки мозга, отвечающие за боль и эмоции, тем самым снижая их активность.

Эти полезные бактерии также поднимают настроение, потому что доставляют в микрофлору кишечника нейроактивные соединения, положительно сказывающиеся на эмоциональном состоянии человека.

Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин

Помимо этого, йогурт улучшает работу пищеварительной системы, а также обогащает организм ценными витаминами, веществами и микроэлементами, которые укрепляют кости, волосы, а также иммунитет. Регулярное употребление этого молочного продукта помогает очистить организм от токсинов и шлаков.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Йогурт.
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