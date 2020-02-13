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Опасный "мужской" гормон: чем грозит женщинам избыток тестостерона

Опасный "мужской" гормон: чем грозит женщинам избыток тестостерона
02:25 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Избыток мужских гормонов увеличивает риск развития рака у женщин.

Гормоны, вырабатываемые специальными клетками внутри нашего организма и поступающие в кровь, сильно влияют на здоровье человека. Их недостаток или избыток может стать причиной нарушения обмена веществ, возникновения проблем со сном и даже увеличением риска развития опасных заболеваний. Недавно британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как мужской гормон тестостерон сильно влияет на предрасположенность человека к раковым заболеваниям. Примечательно, что из-за избытка мужского гормона больше всего рискуют пострадать женщины, потому что у них при повышенном уровне тестостерона может развиться рак груди или слизистой оболочки матки.

О результатах проведенного исследования было рассказано на сайте Эксетерского университета (Англия). Группа ученых задалась вопросом — есть ли связь между избытком мужского гормона тестостерона с увеличением риска развития онкологических заболеваний? Стоит отметить, что тестостерон вырабатывается не только организмами мужчин, но также необходим женщинам. По словам ученых, этот гормон играет большую роль в переработке жиров, укрепляет мышцы и помогает женщинам производить другой гормон, эстроген. Он, в свою очередь, запускает процесс полового созревания и дает женщинам возможность забеременеть и выносить здорового ребенка.

Чтобы выяснить, как мужской гормон влияет на предрасположенность мужчин и женщин к раковым заболеваниям, ученые изучили данные более 425 тысяч человек, взятые из Британского биобанка. Как оказалось, женщины с высоким уровнем тестостерона чаще остальных заболевали раком молочной железы и слизистой оболочки матки. Также исследователи отметили, что избыток мужского гормона увеличивает риск развития диабета второго типа на 37%.

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Онкологические заболевания считаются второй причиной смертности людей, после сердечно-сосудистых заболеваний. Диабет же является основной причиной слепоты и проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Получается, что женщинам крайне важно следить за уровнем мужских гормонов, иначе у них могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Исследователи предполагают, что тестостерон вызывает вышеупомянутые болезни из-за того, что увеличивает объем висцерального жира. А этот вид отложений имеет свойство накапливаться вокруг важных человеческих органов и мешать их правильной работе. Возможно, высокий уровень мужского гормона также запускает воспалительные процессы, но чтобы доказать это, ученым нужно провести больше исследований.

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Между тем, повышенный уровень тестостерона вредит мужчинам гораздо меньше. В целом, он уменьшает риск развития сахарного диабета на 14%, однако при избытке этого гормона значительно повышается риск развития рака предстательной железы.

По мнению ученых, сделанное ими открытие может помочь выявить точные причины возникновения тех или иных заболеваний.

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Также, если результаты проведенного исследования будут доказаны в ходе других научных работ, доктора смогут использовать нормализацию тестостерона у мужчин для снижения риска возникновения раковых заболеваний.

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Рак, Тестостерон, Онкология, Биология.
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