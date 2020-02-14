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Защищает сердце: польза зарядки доказана учеными

Защищает сердце: польза зарядки доказана учеными
21:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:После занятий в крови понижается уровень белка TNF-альфа.

Ученые выяснили, что непродолжительные, но регулярные занятия физической активностью могут сократить риск развития сердечнососудистых заболеваний, в частности, инфарктов.

Как сообщается в результатах исследования, представленных в научном издании Brain, Behavior and Immunity, влияние ежедневной зарядки можно сравнить с воздействием антиоксидантов.

Как утверждает автор исследования, Сьюзи Хун из университета Калифорнии в Сан-Диего, фитнес обладает противовоспалительным, антиокислительным и омолаживающим действием. 

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В числе прочего, после занятий в крови понижается уровень белка TNF-альфа, который отвечает за реакцию организма на злокачественные образования и атаки вирусов и инфекций.

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Здоровье, Спорт, Зарядка.
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