Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
На сайте Мюнхенской конференции снова опубликовали план "12 шагов"
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Гипертония: спасительные правила от высокого давления

Смотрите фото (9)
Гипертония: спасительные правила от высокого давления
02:17 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: formulazdorovya.com

Новости шоу бизнеса:Естественно гипертонию должен лечить врач, но также вы можете помочь себе сами, придерживаясь этих 8 правил питания.

  • 1

    Ограничить потребление соли и сахара

    И соль, и сахар оказывают неблагоприятное воздействие на сердечное давление. Дело в том, что соль способствует задержке излишков жидкости в организме, и нагрузка на сосуды увеличивается из-за увеличения объема крови.

    Сахар, в свою очередь, поднимает уровень глюкозы, что также вызывает резкий подъем давления. Ограничив потребление соли и сахара вы не только поможете своему организму привести в норму давление, но и справиться с лишним весом.

  • 2

    Есть больше продуктов, богатых калием

    Калий — антипод соли (натрия), он ослабляет действие соли, выводя ее излишки из организма, и помогает снизить давление в сосудах. Для каждого человека важно соблюдать баланс натрия и калия, важнейших и незаменимых участников обменных процессов. В список таких продуктов входит

    В список самых эффективных в снижении давления продуктов попадают все продукты, богатые калием. Поэтому мы настоятельно советуем вам включить в свой рацион какао-порошок, картофель (рекомендуем запекать, отваривать или готовить картофель в мундире), молочные продукты, бананы, стручковую фасоль.

  • 3

    Включать в рацион цельные продукты

    Этот пункт напрямую связан с первым, где мы обсуждали влияние соли и сахара на артериальное давление. Дело в том, что готовая, упакованная или каким-то иным образом переработанная пища содержит множество соли, сахара и углеводов, которые мы даже не замечаем.

    Старайтесь налегать на здоровые, натуральные и цельные продукты и не забывайте включать в рацион как можно больше пищи растительного происхождения (овощи, фрукты, травы и бобы).

  • 4

    Больше протеина

    Сбалансированное питание — ключ к здоровью всего организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что люди, съедающие свою норму белка в день, гораздо меньше подвержены риску развития гипертонии, чем те, кто по каким-то причинам полностью отказались от протеина.

    Вегетарианцы должны обратить на этот пункт особое внимание и добирать свой белок из альтернативных источников, таких как бобовые, тофу, орехи и различные крупы.

  • 5

    Сократить потребление алкоголя и кофеина

    Ни для кого не секрет, что кофе и алкоголь вызывают повышение давления и у здоровых людей. И если отказаться от спиртных напитков полезно во всех отношениях будет не только гипертоникам, то полностью исключить из рациона кофе строго необходимо только тем, кто знает свою чувствительность к этому напитку.

    Если вам сложно представить себе утро без чашечки бодрящего напитка, обратите внимание на то, чем можно его заменить. В список таких бодрящих заменителей кофе входит свежевыжатый сок, цикорий и чай.

  • 6

    Позволять себе полакомиться темным шоколадом

    Когда вы наслаждаетесь темным шоколадом, в организме происходит расширение кровеносных сосудов и, как следствие, снижение в них давления. Эти чудесные свойства любимого всеми лакомства обусловлены высоким содержанием в какао и темном шоколаде растительных соединений флавоноидов.

    В общем, если вы искали еще один повод не отказывать себе в нескольких кусочках темного шоколада на десерт, этот пункт лишний раз должен убедить вас, что эту сладость можно и нужно любить.

  • 7

    Избегать стрессовых ситуаций

    Вряд ли мы удивим вас, если скажем, что длительный стресс и высокие нагрузки — одни из самых неблагоприятных факторов, влияющих не только на общее состояние здоровья, самочувствие и настроение, но и на показатели артериального давления.

    Когда мы беспокоимся, к примеру, опаздывая на работу, или выступая перед большой аудиторией, наш организм включает защитные механизмы и вырабатывает гормоны стресса, попутно повышая обмен веществ, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Старайтесь не волноваться и чаще расслабляться: здоровый сон, полноценный отдых, сауна или йога — все подобные способы расслабления наверняка помогут вам чувствовать себя превосходно.

  • 8

    Вести активный образ жизни

    Каждый, кто ведет малоподвижный образ жизни, избегает любой физической активности или буквально "пригвожден" к рабочему креслу ежедневно с девяти до шести, больше всего рискует оказаться в группе риска.

    Помните, что простейший способ со временем добиться снижения артериального давления и укрепления сердечно-сосудистой системы — вести подвижный образ жизни и время от времени тренироваться. Выбирайте, какая физическая нагрузка вам по душе (плавание, бег, велосипед или даже простая ходьба), и уделяйте ей хотя бы несколько часов в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Давление, Гипертония, Высокое давление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
04 Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
05 Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
Глава МИД Китая о коронавирусе: Ухань, как линия фронта
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
Порошенко обговорил с Лайчаком продление санкций против РФ
В аэропорту ”Одесса” задержана крупная партия &quot;брендовых&quot; товаров
В Одессе задержана крупная партия "брендовых" товаров
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь