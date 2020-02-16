Гипертония: спасительные правила от высокого давления

1 Ограничить потребление соли и сахара И соль, и сахар оказывают неблагоприятное воздействие на сердечное давление. Дело в том, что соль способствует задержке излишков жидкости в организме, и нагрузка на сосуды увеличивается из-за увеличения объема крови. Сахар, в свою очередь, поднимает уровень глюкозы, что также вызывает резкий подъем давления. Ограничив потребление соли и сахара вы не только поможете своему организму привести в норму давление, но и справиться с лишним весом.

2 Есть больше продуктов, богатых калием Калий — антипод соли (натрия), он ослабляет действие соли, выводя ее излишки из организма, и помогает снизить давление в сосудах. Для каждого человека важно соблюдать баланс натрия и калия, важнейших и незаменимых участников обменных процессов. В список таких продуктов входит В список самых эффективных в снижении давления продуктов попадают все продукты, богатые калием. Поэтому мы настоятельно советуем вам включить в свой рацион какао-порошок, картофель (рекомендуем запекать, отваривать или готовить картофель в мундире), молочные продукты, бананы, стручковую фасоль.

3 Включать в рацион цельные продукты Этот пункт напрямую связан с первым, где мы обсуждали влияние соли и сахара на артериальное давление. Дело в том, что готовая, упакованная или каким-то иным образом переработанная пища содержит множество соли, сахара и углеводов, которые мы даже не замечаем. Старайтесь налегать на здоровые, натуральные и цельные продукты и не забывайте включать в рацион как можно больше пищи растительного происхождения (овощи, фрукты, травы и бобы).

4 Больше протеина Сбалансированное питание — ключ к здоровью всего организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что люди, съедающие свою норму белка в день, гораздо меньше подвержены риску развития гипертонии, чем те, кто по каким-то причинам полностью отказались от протеина. Вегетарианцы должны обратить на этот пункт особое внимание и добирать свой белок из альтернативных источников, таких как бобовые, тофу, орехи и различные крупы.

5 Сократить потребление алкоголя и кофеина Ни для кого не секрет, что кофе и алкоголь вызывают повышение давления и у здоровых людей. И если отказаться от спиртных напитков полезно во всех отношениях будет не только гипертоникам, то полностью исключить из рациона кофе строго необходимо только тем, кто знает свою чувствительность к этому напитку. Если вам сложно представить себе утро без чашечки бодрящего напитка, обратите внимание на то, чем можно его заменить. В список таких бодрящих заменителей кофе входит свежевыжатый сок, цикорий и чай.

6 Позволять себе полакомиться темным шоколадом Когда вы наслаждаетесь темным шоколадом, в организме происходит расширение кровеносных сосудов и, как следствие, снижение в них давления. Эти чудесные свойства любимого всеми лакомства обусловлены высоким содержанием в какао и темном шоколаде растительных соединений флавоноидов. В общем, если вы искали еще один повод не отказывать себе в нескольких кусочках темного шоколада на десерт, этот пункт лишний раз должен убедить вас, что эту сладость можно и нужно любить.

7 Избегать стрессовых ситуаций Вряд ли мы удивим вас, если скажем, что длительный стресс и высокие нагрузки — одни из самых неблагоприятных факторов, влияющих не только на общее состояние здоровья, самочувствие и настроение, но и на показатели артериального давления. Когда мы беспокоимся, к примеру, опаздывая на работу, или выступая перед большой аудиторией, наш организм включает защитные механизмы и вырабатывает гормоны стресса, попутно повышая обмен веществ, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Старайтесь не волноваться и чаще расслабляться: здоровый сон, полноценный отдых, сауна или йога — все подобные способы расслабления наверняка помогут вам чувствовать себя превосходно.