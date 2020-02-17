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Как сохранить молодость подольше: продукты, которые могут ускорять старение

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Как сохранить молодость подольше: продукты, которые могут ускорять старение
17:11 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Исключите эти продукты из рациона, и вы сможете продлить хорошее самочувствие и молодость кожи на долгие годы.

  • 1

    Маргарин

    Забудьте это слово! Эмульсионный продукт буквально напичкан вредными трансжирами, которые увеличивают риск хронических заболеваний в разы. Кроме того, этот вид жиров связывают с нарушением водного баланса в организме. Хроническое обезвоживание неизбежно ведет к появлению большого количества морщин и раннему старению органов.

  • 2

    Полуфабрикаты

    Да, мы знаем, времени ни на что не хватает, но все же призываем вас не экономить на еде и собственном здоровье. Готовые блюда, которые перед употреблением достаточно прогреть в микроволновке в течение пары минут — очень нездоровая еда, в частности, из-за высокого содержания соли. Ее переизбыток неизбежно ведет к отекам и ухудшению состояния кожи.

  • 3

    Энергетические напитки

    Если вам не хватает энергии с утра, просто ложитесь раньше спать! Не «подсаживайте» организм на энергетические напитки — если только вы не планируете состариться на добрые десять лет раньше.В продукте содержится слишком большое количество сахара, кофеина, натрия и кислоты.

    Эта комбинация губительна для эмали зубов и вашей пищеварительной системы. Не говоря уже о мочегонном эффекте напитков, лишающем организм живительной влаги.

  • 4

    Сладости

    Если говорить о преждевременном старении, то сахар — ваш враг номер один. Мы не призываем вас полностью отказаться от сладостей, но ограничить их количество жизненно необходимо. Переизбыток глюкозы создает идеальные условия для развития хронических заболеваний и повышает риск диабета. Сахар — это еще и хорошее питание для раковых клеток. Стоит задуматься!

  • 5

    Продукты с высоким гликемическим индексом

    Хлеб, паста и другие продукты, произведенные из белой муки, содержат "быстрые" углеводы, потребление которых вызывают стремительный рост уровня сахара в крови. Его резкое повышение и не менее резкое падение просто не может не отразиться на вашей коже.

    Связь потребления продуктов с высоким гликемическим индексом и раннего старения уже доказали ученые. Если на лице стали появляться первые очаги акне и розацеи, пересмотрите ваш рацион — и как можно скорее.

  • 6

    Алкоголь

    Только без паники! Бокал хорошего красного вина раз в неделю старушку из вас, конечно, не сделает, но все же стоит помнить о мере. Частое употребление спиртных напитков — особенно, с высоким содержанием сахара — вызывает радикальные изменения в организме, включая дефицит витамина А, который ответственен за обновление клеток.

  • 7

    Колбаса и другие мясные продукты

    Недавние исследования показали, что нитраты и нитриты, которые используются для стабилизации мясной составляющей в колбасах и сарделях, значительно повышают риск онкологических заболеваний. Эти вещества в организме преобразуются в свободные радикалы, вызывающие окисление клеток и изменения в их ДНК. Для кожи лица эти процессы губительны.

    Разнообразьте рацион органическим мясом и растительными разновидностями белковых продуктов. А вот от бекона, сосисок и прочих мясных продуктов с длительным сроком хранения лучше отказаться.

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