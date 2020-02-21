ТОП-3 совета для естественного снижения пульса

Новости шоу бизнеса:Частота пульса показывает, как часто сердце бьется в минуту.

Стресс провоцирует тахикардию

"Люди в чрезвычайных жизненных ситуациях испытывают стресс (работа или личная жизнь). Если высокий пульс является результатом ежедневной перегрузки, разумно делать небольшие перерывы, или взять отпуск", - пишет издание Focus.

Делайте хорошее для себя, найдите время, чтобы делать вещи, которые расслабляют вас и делают счастливыми.

Физическая активность уменьшает тахикардию

Не нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы заботиться о здоровой физической форме. У активных людей сердечная мышца больше, поэтому по организму можно прокачивать больше крови, требуется меньше сердечных сокращений в минуту.

Одежда оказывает влияние

В спорте и стрессовых ситуациях - воздухопроницаемые материалы. Они помогают уменьшить пульс. Накопление тепла приводит к тахикардии - этого можно избежать, выбрав правильную одежду.