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Пятница, 21.02.2020
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ТОП-3 совета для естественного снижения пульса

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ТОП-3 совета для естественного снижения пульса
02:28 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Частота пульса показывает, как часто сердце бьется в минуту.

Стресс провоцирует тахикардию

"Люди в чрезвычайных жизненных ситуациях испытывают стресс (работа или личная жизнь). Если высокий пульс является результатом ежедневной перегрузки, разумно делать небольшие перерывы, или взять отпуск", - пишет издание Focus.

Делайте хорошее для себя, найдите время, чтобы делать вещи, которые расслабляют вас и делают счастливыми.

Физическая активность уменьшает тахикардию

Не нужно быть профессиональным спортсменом, чтобы заботиться о здоровой физической форме. У активных людей сердечная мышца больше, поэтому по организму можно прокачивать больше крови, требуется меньше сердечных сокращений в минуту.

Одежда оказывает влияние

В спорте и стрессовых ситуациях - воздухопроницаемые материалы. Они помогают уменьшить пульс. Накопление тепла приводит к тахикардии - этого можно избежать, выбрав правильную одежду.

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Здоровье, Тахикардия, Пульс, Советы медиков, Как снизить пульс.
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