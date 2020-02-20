Спасет от старческого слабоумия: пейте молоко и будете здоровы

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что регулярное употребление молока снижает риск повреждений мозга.

Ученые Оксфордского университета обнаружили, что молоко способно защитить от развития болезни Альцгеймера — начальной стадии старческого слабоумия.

Этому способствует витамин В12, который снижает риск повреждения мозга и которым богато молоко.

Исследование, проведенное специалистами, показало, что пациенты с низким уровнем этого витамина в организме, в 2 раза чаще страдают от таких повреждений, чем те, у кого нет недостатка В12.

По словам профессора Дэвида Смита из Оксфорда, около половины литра молока в день, даже обезжиренного, способны поднять очень низкий уровень витамина В12 в организме