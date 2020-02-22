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Не могу уснуть: продукты, которые вызывают трудности с засыпанием

Не могу уснуть: продукты, которые вызывают трудности с засыпанием
18:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вы не должны пить кофе перед сном, содержащийся в нем кофеин не даст уснуть.

Стимулирующие компоненты содержатся в коле, энергетических напитка и натуральных полезных продуктах.

Кофеин стимулирует нервную систему, повышает давление. Чтобы избежать трудностей с засыпанием, следует избегать стимуляторов. Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра объясняет: "Трудности с засыпанием индивидуальны, часто связаны с определенными продуктами питания. Поэтому каждый должен сам попробовать, поможет ли отказ помочь заснуть".

Не ешьте 5 продуктов за час до сна

1. Солодка

Солодка содержит глицирризин, лекарственно-растительное соединение. Оно влияет на водно-солевой баланс, повышает давление. Это вызывает легкую тревожность и трудности с засыпанием (не всегда).

2. Сырая еда и салат

Овощи могут помешать заснуть. Желудок должен "нарезать" сырую пищу, салат сложным образом. Он работает на полной скорости во время фазы обработки, не может остановиться в реальной фазе глубокого сна.

3. Шоколад

Шоколад содержит фитохимический теобромин. Он оказывает стимулирующее действие на организм, как кофеин.

4. Чили и имбирь

Стручок чили содержит вещество капсаицин, вызывающее жар. Эксперт объясняет:

«Продукт ускоряет обмен веществ, вызывает повышение температуры тела и держит тело бодрствующим. Схожее действие у имбиря".

Лучше не включать их в свой рацион: продукты, которые ошибочно считаются полезными

5. Чай

Любые виды чая могут вызвать трудности с засыпанием: особенно в первом сборе зеленого чая содержится много кофеина.

Совет эксперта: "Попробуйте ранний ужин, перестаньте есть позднее 6 или 8 часов вечера".

Организму больше не придется выполнять работу ночью.

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Питание, Здоровье, Еда, Польза.
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