К чему может привести нехватка магния?

Новости шоу бизнеса:Это минерал, получить который можно из продуктов.

Около 30% населения планеты страдает от бессонницы. Ученые связывают нарушения сна с недостатком магния.

О нехватке магния в организме говорят следующие симптомы:

долго не получается уснуть;

частые просыпания по ночам;

тяжело проснуться;

постоянная раздражительность;

регулярные головные боли, головокружения;

"мушки" перед глазами;

повышенное давление и учащенное сердцебиение.

Чтобы человек смог уснуть, его тело и мозг должны быть расслаблены. Магний активирует парасимпатическую нервную систему, которая готовит организм ко сну. Прием магния регулирует работу нейромедиаторов, отвечающих за режим отдыха и бодрствования. Положительно влияет минерал и на мелатонин – главный гормон сна.

Магний помогает бороться не только с бессонницей, но и облегчает депрессию, снимает тревогу и беспокойство.

Больше всего магния в оболочке зерен. Чтобы восполнить недостаток элемента, употребляйте крупы, макароны и хлеб из цельнозерновой муки. Богаты магнием и зеленые листовые овощи, орехи, семена подсолнечника, какао, рыба, яйца.

Чтобы магний хорошо усваивался, ему нужна помощь – кальций. Высокое содержание этого минерала в молочных продуктах, семенах кунжута и мака, миндале.