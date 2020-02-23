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К чему может привести нехватка магния?

К чему может привести нехватка магния?
20:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Это минерал, получить который можно из продуктов.

Около 30% населения планеты страдает от бессонницы. Ученые связывают нарушения сна с недостатком магния.

О нехватке магния в организме говорят следующие симптомы:

  • долго не получается уснуть;

  • частые просыпания по ночам;

  • тяжело проснуться;

  • постоянная раздражительность;

  • регулярные головные боли, головокружения;

  • "мушки" перед глазами;

  • повышенное давление и учащенное сердцебиение.

Чтобы человек смог уснуть, его тело и мозг должны быть расслаблены. Магний активирует парасимпатическую нервную систему, которая готовит организм ко сну. Прием магния регулирует работу нейромедиаторов, отвечающих за режим отдыха и бодрствования. Положительно влияет минерал и на мелатонин – главный гормон сна.

Не могу уснуть: продукты, которые вызывают трудности с засыпанием

Магний помогает бороться не только с бессонницей, но и облегчает депрессию, снимает тревогу и беспокойство.

Больше всего магния в оболочке зерен. Чтобы восполнить недостаток элемента, употребляйте крупы, макароны и хлеб из цельнозерновой муки. Богаты магнием и зеленые листовые овощи, орехи, семена подсолнечника, какао, рыба, яйца.

Чтобы магний хорошо усваивался, ему нужна помощь – кальций. Высокое содержание этого минерала в молочных продуктах, семенах кунжута и мака, миндале.

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Здоровье, Полезные свойства, Магний.
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