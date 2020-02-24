ТОП 3 продукта, которые при готовке становятся еще полезнее

1 Морковь Этот овощ можно употреблять, как в сыром, так и готовом виде. Но во время термической обработки повышается усвоение бета-каротина из моркови. Еще варенная морковь содержит в себе больше антиоксидантов, которые необходимы организму для профилактики от многих заболеваний.

2 Помидоры В состав этих овощей входит ликоптин - мощный антиоксидант, который обладает множеством полезных для организма свойств, в том числе и предотвращает появление раковых клеток. Во время приготовления помидоры лучше усваиваются, а уровень их антиоксидантов повышается.