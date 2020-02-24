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ТОП 3 продукта, которые при готовке становятся еще полезнее

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ТОП 3 продукта, которые при готовке становятся еще полезнее
22:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Считается, что во время готовки, многие продукты теряют свои витамины и полезные свойства.

  • 1

    Морковь

    Этот овощ можно употреблять, как в сыром, так и готовом виде. Но во время термической обработки повышается усвоение бета-каротина из моркови. Еще варенная морковь содержит в себе больше антиоксидантов, которые необходимы организму для профилактики от многих заболеваний.

  • 2

    Помидоры

    В состав этих овощей входит ликоптин - мощный антиоксидант, который обладает множеством полезных для организма свойств, в том числе и предотвращает появление раковых клеток. Во время приготовления помидоры лучше усваиваются, а уровень их антиоксидантов повышается.

  • 3

    Грибы

    Грибы - тяжелый продукт, который содержит в себе массу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Чтобы их польза была максимальной, грибы стоит готовить на растительном масле, тогда их пищевая ценность вырастет в разы.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
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