Обнаружены новые целебные свойства сыра

Новости шоу бизнеса:Кроме того, что сыр имеет много полезных свойств, он еще поднимает настроение и заряжает энергией

Сыр способствует выздоровлению. Итальянские специалисты советуют после перенесенного ОРВИ или гриппа есть сыр не меньше трех раз в неделю.

Сыр обогащает организм жирами, аминокислотами и белками. Белки способствуют восстановлению сил, аминокислоты — для нормализации обмена веществ и восстановления клеток. Данный продукт поднимает настроение и заряжает энергией.

В сыре различных сортов содержится довольно много витаминов. К примеру витамин А, который отвечает за здоровую кожу. Рибофлавин (витамин В2), благодаря которому в организме происходит выработка энергии, также он участвует в процессах клеточного обмена и дыхания разных тканей.