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Среда, 26.02.2020
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Врачи рассказали, как можно бороться против диабета

Врачи рассказали, как можно бороться против диабета
04:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Против диабета можно бороться специями.

Известная индийская специя куркума с древних времен применялась в медицинских целях для заживления ран, уменьшения боли и признаков воспаления. Ученые решили выяснить, какой эффект имеет эта специя против таких заболеваний, как возникновение ожирения и диабета II типа.

Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии, используя результаты тестов на уровни инсулина и глюкозы в крови, доказали, что куркума, добавленная в рацион питания лабораторных мышей, сделала животных менее восприимчивыми к развитию диабета.

Ученые обнаружили, что у получающих куркуму грызунов значительно уменьшились процессы воспаления в жировой ткани и печени. Американские медики полагают, что куркумин, антиокидантный компонент в растении, обладает свойствами по нормализации выработки инсулина, предотвращая тем самым диабет.

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По словам специалистов, куркума не имеет никакого ограничения дозы потребления, по крайней мере 12 грамм ежедневно не повредит человеческому организму. К тому же действие куркумина было связано с небольшим, но существенным снижением массы тела и содержанием жира в тканях, несмотря на калорийность пищи. Таким образом, куркума полезна и для фигуры, считают терапевты.

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Все по теме:

Диабет, Специи, Польза специй, Свойства специй, Методы против диабета, Как бороться против диабета.
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