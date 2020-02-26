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Почему апельсиновые корки лучше не выбрасывать?

Почему апельсиновые корки лучше не выбрасывать?
15:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В корке содержится большое количество витамина С, который делает кожу эластичнее, придает ей блеск и защищает от ультрафиолетового излучения.

В период новогодних праздников апельсины и мандарины пользуются большой популярностью. Мало того, что они содержат множество питательных веществ и витаминов, так еще их приятный аромат наполняет весь дом и создает атмосферу праздника. Но большую ценность имеет не только мякоть плода, но и его кожура.

Специалисты советуют не выбрасывать после чистки апельсина его корку, ведь ее можно использовать с пользой для здоровья. В первую очередь, кожура этого плода эффективно очищает лицо от черных точек, угрей и других дефектов кожи. 

Также в апельсиновой корке много антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, предотвращая появления морщин и старение клеток кожи. Поэтому периодически делайте маску для лица на основе кожуры апельсина и меда.

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Благодаря веществу лимонен, который содержится в кожуре этого плода можно с легкостью избавиться от желтого налета и пятен на зубах. Для этого нужно ежедневно по 2-3 минуты тереть зубы внутренней (белой) стороной кожуры.

Помимо этого, апельсиновая корка помогает справиться с лишними килограммами. Напиток, приготовленный на основе кожуры можно пить вместо чая, он будет способствовать скорейшему сжиганию жира.

Также этот продукт помогает снизить в организме уровень "вредного" холестерина, тем самым предотвращая проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Все по теме:

Здоровье, Кожура, Советы медиков, Польза апельсиновой кожуры, Апельсиновые корки.
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