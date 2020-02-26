Не игнорируйте икоту: на что указывает эта безобидная реакция организма

Новости шоу бизнеса:Ученые пришли к выводу, что систематичная икота может быть признаком рака желудка.

Британские онкологи заявили, что регулярно возникающая икота может оказаться признаком рака желудка, который развивается в слизисто-продуцирующих клетках, выстилающих желудок. Также при этом может ощущаться усталость.

Медики призывают не игнорировать данный признак. По их словам, икота является ярким примером симптомов рака, которые игнорируются как менее серьезное заболевание.

О том, что регулярная икота может быть признаком рака желудка, рассказали эксперты из Macmillan UK. Данный тип типа рака обычно начинается в слизисто-продуцирующих клетках, которые выстилают желудок.

"Многие симптомы рака кажутся безобидными, их легко спутать с менее серьезными состояниями. Икота, которая длится дольше и утомляет вас, может сигнализировать о раке желудка", - констатировали онкологи.

Хотя точно не известно, почему именно рак вызывает икоту, ученые допускают, что в случае онкологического заболевания желудок перестает работать нормально, становится расширенным, раздутым.

Кроме регулярных эпизодов икоты при развитии рака желудка предупреждающими признаками могут оказаться следующие явления:

потеря веса без попыток худеть

проблемы с глотанием (дисфагия)

ощущение комка в верхней части живота

изжога, кислотный рефлюкс

изменения аппетита

очень быстрое насыщение во время еды

чувство усталости, отсутствие энергии.

Если симптомы держатся три недели, не наступает улучшения после применения обычного лечения, нужно обязательно записаться на прием к врачу и выяснить причину.