Распространенные причины "беспричинного" набора веса

Новости шоу бизнеса:Три неочевидные причины, почему вы набираете вес.

Если вы набрали вес, но питание и активность не изменились, возможно дело в других факторах и заболеваниях, которые оказывают влияние на обменные процессы в организме.

Высокие показатели инсулина

Инсулин - гормон, который дает организму сигнал вывести глюкозу из кровотока и сохранить ее в мышцах, печени и жире.

"Когда у вас избыточный вес, клетки также не распознают инсулин, поджелудочная железа должна откачивать все больше и больше - иногда в два или три раза больше нормального количества - пока клетки не отреагируют", - объясняет Тирисса Рейд, доктор медицины, специалист по медицине ожирения в Медицинском центре Колумбийского университета.

Высокие уровни инсулина удерживают организм в режиме хранения и затрудняют потерю веса.

Что вы можете сделать: эффективный способ переломить тенденцию - придерживаться диеты с низким содержанием рафинированных углеводов, и стать физически активным. Мышцы лучше реагируют на инсулин после тренировки.

Хронический стресс

Стресс накачивает гормоны грелина и кортизола в кровь - они повышают аппетит, могут заставить вас жаждать углеводов. Не вырабатывается гормон лептин, который помогает чувствовать сытость. Неудивительно, что недавнее шведское исследование 3872 женщин старше 20 лет показало, что чем больше стресс на работе, тем выше вероятность, что вы наберете вес.

Что вы можете сделать: "Окружите себя добрыми и вменяемыми людьми", - советует Рейд.

Здоровая еда часто содержит много калорий

Вы можете есть экологически чистую, одобренную диетологами пищу на растительной основе, но это не значит, что калории испаряются, когда попадают к вам в рот.

"Даже когда вы едите здоровую пищу, необходимо отслеживать сигналы голода и сытости", - говорит Вероник Провеншер, доктор философии, профессор питания в Университете Лаваль в Квебеке, Канада.

Что вы можете сделать: относитесь к еде, как к походу в театр - выключите телефон, отвернитесь от экрана компьютера или телевизора.