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Выпадению волос - нет: найдено средство, которое поможет сохранить шевелюру

Выпадению волос - нет: найдено средство, которое поможет сохранить шевелюру
17:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые связывают проблему с недостатком в организме одного минерала.

Остановить интенсивную потерю волос поможет цинк. К такому выводу пришли американские и японские ученые после ряда исследований.

Распространенные симптомы дефицита цинка: замедление роста у детей, ухудшение аппетита, снижение иммунитета, ломкость ногтей и потеря волос.

Ученые провели эксперимент: ввели в рацион добровольцев, страдающих от облысения, недостающий минерал. Абсолютно у всех участников были отмечены положительные результаты. "Некоторые смогли полностью вылечиться от алопеции", – отметили специалисты.

Всемирно известный эксперт в области трихологии Филипп Кингсли рассказал, как растут волосы и как вовремя заметить облысение.

  • В среднем волосы растут на 1-1,2 см в месяц.

  • Теплая погода способствует более активному росту.

Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы

Цикл роста включает три этапа. Наген – формирование волоса и его рост, в среднем эта фаза длится 3-5 лет. Катаген – переход из активной фазы в период покоя, продолжается в течение нескольких недель. Телоген – фаза покоя. Волос неактивен и в течение 3 месяцев выпадает. Затем снова наступает период анагена.

У здорового человека в сутки выпадает 80-100 волосинок. Каждое новое "поколение" волос не отличается по структуре от предыдущего.

У лысеющего человека замедляется рост волос, они становятся тоньше и светлее.

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Здоровье, Волосы, Цинк, Выпадение волос.
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