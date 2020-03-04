Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт

Новости шоу бизнеса:Продукты, снижающие риск смертности, оказывают низкое воздействие на окружающую среду.

Учёные из Университета Оксфорда и Университета Миннесоты провели крупные исследования влияния продуктов питания и их производства на здоровье людей и окружающую среду в целом.

Для изучения 15 разных групп продуктов исследователи ввели индекс APEI, показывающий воздействие продукта на здоровье и экологию по пяти показателям. Это выбросы парниковых газов, , потребность в воде, площадь земель для производства, загрязнение окружающей среды и другие экологические воздействия.

Чем вреднее для здоровья продукт, тем больший вред он наносит и природе.

— Цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло — индекс APEI меньше четырёх единиц на порцию. Рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет APEI 14 на порцию. Продукты, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду. Самый высокий APEI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, у обработанного — 37, — говорится в исследовании.

Отмечается, что птица и молочные продукты имеют среднюю степень вредности. Они тоже могут оказать негативное влияние на здоровье людей, но для окружающей среды вредны в три раза меньше, чем производство мяса.

Подчёркивается, что на долю производства мяса приходится самая большая часть выбросов парниковых газов на планете.