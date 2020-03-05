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Вас обманывают: Сколько на самом деле хранится мясо

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Вас обманывают: Сколько на самом деле хранится мясо
01:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.comhttps://pixabay.com/ru/photos/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-569069/

Новости шоу бизнеса:Покупая мясо в супермаркете, мы слепо доверяемся указанному на упаковке сроку годности.

  • 1

    Говядина

    В готовом видео это мясо можно хранить 3-4 дня в холодильнике, в сыром — 3-5 дней. Если заморозить приготовленное блюдо из говядины, то оно может успешно храниться там от двух до шести месяцев. А в морозилке кусок сырой говядины спокойно может пролежать до года!

  • 2

    Курица

    Приготовленное куриное мясо в холодильнике будет храниться 3-4 дня. В сыром виде всего 1-2 дня. В морозилке неприготовленная курица будет оставаться пригодной еще девять месяцев. А готовая — от двух до шести месяцев.

  • 3

    Лосось

    Например, стейк из лосося или запеченый лосось в холодильнике простоит 3-4 дня. Сырой кусок рыбы — всего 1-2 дня. В морозилке же готовый лосось можно хранить от двух до четырех месяцев, а сырой — от полугода и до восьми месяцев.

    По истечении указанных сроков годности эти продукты лучше не употреблять в пишу.

Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт

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Здоровье, Мясо, Советы медиков, Сколько хранится мясо, Хранение мяса.
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