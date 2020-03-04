Натуральные "батарейки": продукты, которые зарядят энергией

1 Яблоки Этот доступный и распространённый в наших краях фрукт богат кверцетином. Не будем углубляться во все полезные свойства этого вещества, лишь отметим то, что важно для нас в первую очередь: кверцетин заставляет мышечные клетки вырабатывать больше энергии. Так что перед тренировкой или работой съешь несколько яблок.

2 Бананы Содержат качественные углеводы. Причём и "быстрые" и "медленные". Можно употреблять их как до, так и после тренировки. Они богаты калием в биоактивной форме, который очень хорошо усваивается. А калий отвечает за силу мышечного сокращения.

3 Красное мясо (говядина, телятина) Ты удивишься, но это вовсе не тяжёлая пища. В мясе много биоактивного железа, а железо влияет на аккумуляцию в крови кислорода. А чем больше кислорода в твоём организме, тем выше твой тонус. Также в мясе содержится креатин, витамины группы В, цинк. Чтобы красное мясо усвоилось полноценно, употребляй его с овощами. Но не смешивай с хлебом, кашей, картошкой - вот после такого сочетания тебе и захочется спать.

4 Хумус Эта вкусная паста делается из нута, кунжута, лимона и оливкового масла. Отличный источник белка и клетчатки, а также железа, витамина С и фолиевой кислоты. Его можно использовать в качестве соуса и макать в него кусочки моркови, сладкого перца и цельнозерновых лепешек.

5 Морепродукты В моллюсках очень много природного энергетика - витамина В12. К тому же, этот витамин стимулирует работу мозга. Ещё морепродукты содержат в большом количестве тирозин. Эта кислота способствует повышению выработки гормона норадреналина, а он заметно придаст тебе бодрости.

6 Яйца Аминокислота лейцин содержащаяся в курином яйце, отвечает за производство энергии при силовой работе. А витамины группы В, которых в яйце немало, стимулируют производство энергии в клетках организма. Завтрак из 3-4 яиц буквально зарядит тебя энергией с самого утра.

7 Тыквенные семечки Содержат много магния, который отвечает за синтез белка и продукцию энергии в клетках организма. Этот элемент также улучшает силовые показатели и выносливость. К тому же, магний в природной форме усваивается гораздо лучше "аптечного".

8 Грецкий орех Омега 3 жирные кислоты, содержащиеся в этом продукте, не откладываются в виде подкожного жира, а сразу включаются в энергетические процессы. А ещё орехи "тормозят" усвоение углеводов.

9 Мёд Сахара, содержащиеся в мёде, печень преобразует в гликоген. А гликоген - это твои "энергетические консервы", которые очень пригодятся во время интенсивных нагрузок. Кроме того, в мёде огромное количество микроэлементов, среди которых железо, кальций и фосфор, а они напрямую отвечают за энергетику.