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Чем полезен гранатовый сок для здоровья

Чем полезен гранатовый сок для здоровья
07:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи считают, что гранат нужно употреблять в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции 1:1.

Принято считать, что гранатовый сок очень полезный. Но так ли это на самом деле? И что об этом думают эксперты? Давайте разбираться.

В гранате действительно очень много полезных веществ: витамины C и K, много антоцианов, полифенолов, катехинов, которые обладают антиоксидантным эффектом. Но вот с соком граната все не так здорово.

Есть общее правило – соки содержат много сахаров и мало витаминов, и гранатовый – не исключение. Эксперты считают, что соки скорее вредны, чем полезны. Гораздо полезней будет съесть целый гранат. Существует миф о том, что гранатовым соком можно лечиться при пониженном уровне гемоглобина и железа в крови.

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Дело в том, что железа в нем не так уж и много – чтобы восполнить суточную норму нужно выпивать более двух литров, а это уже опасно для здоровья. Кроме того, если у вас действительно пониженный уровень железа, то нужно обратиться к врачу и пройти курс лечения. Еще один миф – некоторые считают, что гранатовый сок можно пить, когда хочется. Это не так. Например, пить его на голодный желудок точно не стоит.

Сильный скачок глюкозы в крови опасное явление. Кроме того, его лучше разбавлять водой: высокая кислотности и высокое содержание дубильных веществ, могут спровоцировать рефлюкс (состояние, в котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод).

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Здоровье, Гранат, Гранатовый сок, Польза граната, Советы медиков, Польза гранатового сока.
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