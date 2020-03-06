Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья

1 Стакан теплой воды Выпивайте его сразу после того, как проснетесь: эта практика приносит много пользы для здоровья. Теплая вода увлажняет организм после 8-9 часов сна, стимулирует работу кишечника и пищеварения, ускоряет обмен веществ.

2 Ложка топленого масла Простой продукт богат линолевой кислотой, которая используется организмом в биосинтезе клеточных мембран, и витамином К2, влияющим на снижение риска сердечных заболеваний. Вместе эти два соединения способствуют укреплению тканей, что уменьшает воспаление.

3 Яблочный уксус Именно утром после пробуждения его употребление особенно полезно для здоровья. Данное средство помогает в потере веса, улучшает состояние кожи, повышает метаболизм, обеспечивает детоксикацию тела.