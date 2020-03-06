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Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья

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Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Утро - это лучшее время, чтобы дать телу и здоровью человека необходимый для активной работы организма импульс.

  • 1

    Стакан теплой воды

    Выпивайте его сразу после того, как проснетесь: эта практика приносит много пользы для здоровья. Теплая вода увлажняет организм после 8-9 часов сна, стимулирует работу кишечника и пищеварения, ускоряет обмен веществ.

  • 2

    Ложка топленого масла

    Простой продукт богат линолевой кислотой, которая используется организмом в биосинтезе клеточных мембран, и витамином К2, влияющим на снижение риска сердечных заболеваний. Вместе эти два соединения способствуют укреплению тканей, что уменьшает воспаление.

  • 3

    Яблочный уксус

    Именно утром после пробуждения его употребление особенно полезно для здоровья. Данное средство помогает в потере веса, улучшает состояние кожи, повышает метаболизм, обеспечивает детоксикацию тела.

  • 4

    Растительное масло

    Подержите во рту примерно 2 столовых ложки масла, взболтайте его движением лицевых мускулов и выплюньте. Такая утренняя привычка имеет много полезных свойств: улучшает здоровье полости рта, избавляет от бактерий и неприятного запаха.

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