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Противовоспалительное и противомикробное средство: польза брусники для здоровья

Противовоспалительное и противомикробное средство: польза брусники для здоровья
17:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бруснику называют суперпродуктом из-за её питательной ценности и пользы для здоровья.

Брусника является отличным источником антиоксидантов, особенно антоцианов и кверцетина - защищают организм от окислительного стресса, обладают противовоспалительными свойствами, предотвращает болезни полости рта, борется с инфекциями мочевыводящих путей.

Брусника обладает противовоспалительными свойствами

Кверцетин является флавоноидом, который обладает антиоксидантными, антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

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"Брусника содержит от 74 до 146 мг / кг кверцетина. Исследование показало, что ежедневное потребление ягоды повышает уровень кверцетина в организме у здоровых людей среднего возраста на 32-51%, что позволяет предположить, что она являются хорошими источниками фитонутриента. Кверцетин известен способностью ингибировать сигнальные молекулы воспаления - альфа-фактор некроза опухоли и интерлейкин-8, и индуцирующие воспаление ферменты - циклооксигеназу и липоксигеназу.", - пишет издание Food.News.

Уменьшает инфекции мочевыводящих путей

Брусника принадлежит к тому же семейству, что и клюква, которая известна своей способностью останавливать инфекции мочевыводящих путей (ИМП). В исследовании, опубликованном в BMJ,ученые обнаружили, что ежедневное употребление бруснично-клюквенного сока снижает риск рецидива ИМП на 20%, а регулярное употребление снизило рецидивы ИМП примерно вдвое. Брусника работают против колиподобных бактерий, вызывающих ИМП.

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Укрепляет здоровье полости рта

Брусника является сильным противомикробным средством. Активные соединения в ягодах проявляют сильную антимикробную активность против двух патогенных микроорганизмов, которые вызывают воспаление десен. Антоцианины, проантоцианины и гликозиды флавонола останавливают коагрегацию бактерий (прикрепление к поверхности). Этот процесс способствует развитию зубного камня и разрушения зубов.

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Питание, Здоровье, Ягоды, Польза, Брусника.
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