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Почему вредно пить чай с молоком?

Почему вредно пить чай с молоком?
07:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чай — один из самых популярных в мире напитков.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что чай в сочетании с молоком может привести к проблемам со здоровьем.

Известно, что молоко – очень ценный и полезный продукт, который содержит витамины A, D, Е, К и группы В, он помогает укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Но при взаимодействии с веществом теафлавином, которое содержится в черном чае, этот напиток теряет свои полезные свойства.

Результаты исследования показали, что регулярное добавление молочного белка в чай может привести к мочекаменной болезни.

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Специалисты рекомендуют употреблять эти два напитка по отдельности, тогда они будут приносить пользу организму, ведь обладают больших количеством ценных витаминов и микроэлементов.

По отдельности эти напитки положительно влияют на иммунную систему, пищеварение, а входящие в их состав антиоксиданты предотвращают старение клеток и появление опухолей.

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Здоровье, Напитки, Чай, Чай с молоком, Советы медиков.
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