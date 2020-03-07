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Блокирует вирусы и укрепляет иммунитет: целебные свойства миндаля

Блокирует вирусы и укрепляет иммунитет: целебные свойства миндаля
20:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Миндаль обладает превосходными вкусовыми качествами и уникальным составом микроэлементов.

Многочисленные исследования подтверждают, что орехи - важный продукт в нашем рационе питания.

Существует большое разнообразие видов орехов и каждый из них владеет своими уникальными и полезными свойствами для организма. Ученые утверждают, что миндаль существенно укрепляет иммунитет, предотвращая многие заболевания.

Известно, что миндаль богат на витамины и ценные микроэлементы, среди которых железо, марганец, медь, клетчатка, калий и большое количество антиоксидантов. Несмотря на то, что диетологи критикуют этот орех за калорийность и сладковатый вкус, который вынуждает есть его горстями, миндаль положительно влияет на здоровья. Он усиливает защитные функции иммунитета, которая особенно уязвима в холодный период, когда "разгуливают" инфекции.

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В кожице этого ореха есть вещества, которые помогают клетках эффективнее распознавать вирусы и блокировать их.

Помимо этого, миндаль снижает артериальное давление, улучшает кровоток и предотвращает проблемы сердечно-сосудистой системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, замедляют старение и уменьшают риск развития опасных заболеваний.

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Здоровье, Миндаль, Полезные свойства, Орех.
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