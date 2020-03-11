Медики назвали новое полезное свойство винограда

Специалисты выяснили, что диета, которая содержит виноград, способна обеспечить защиту от старческого слабоумия. Такой вывод был сделан, исходя из результатов эксперимента, который продлился полгода. В течение этого времени, добровольцев разделили на две группы.
Одна группа употребляла экстракт винограда (2,5 чашки ягод), а другая - экстракт плацебо, схожий по вкусовым ощущениям и внешнему виду. Оказалось, что виноград помогал сохранить метаболическую активность в тех сферах мозга, в которых чаще всего проявляется слабоумие.
Ученые детально изучали, как воздействие самого винограда на работу мозга, так и его отдельных компонентов. Эксперты советуют ежедневно употреблять эту ягоду, потому что она не просто защищает мозг от когнитивных нарушений, но содержит в себе множество полезных витаминов и веществ, которые предотвращают множество заболеваний.