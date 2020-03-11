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Медики назвали новое полезное свойство винограда

Медики назвали новое полезное свойство винограда
05:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Американские исследователи доказали, что регулярное употребление винограда положительно сказывается на работе нервной системы.

Специалисты выяснили, что диета, которая содержит виноград, способна обеспечить защиту от старческого слабоумия. Такой вывод был сделан, исходя из результатов эксперимента, который продлился полгода. В течение этого времени, добровольцев разделили на две группы.

Одна группа употребляла экстракт винограда (2,5 чашки ягод), а другая - экстракт плацебо, схожий по вкусовым ощущениям и внешнему виду. Оказалось, что виноград помогал сохранить метаболическую активность в тех сферах мозга, в которых чаще всего проявляется слабоумие.

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Ученые детально изучали, как воздействие самого винограда на работу мозга, так и его отдельных компонентов. Эксперты советуют ежедневно употреблять эту ягоду, потому что она не просто защищает мозг от когнитивных нарушений, но содержит в себе множество полезных витаминов и веществ, которые предотвращают множество заболеваний.

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Виноград, Свойства винограда, Польза винограда.
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