Скачать
Четверг, 12.03.2020
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

Обнаружено растение, которое успешно борется с раком

Обнаружено растение, которое успешно борется с раком
15:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Новости шоу бизнеса:Недавно индийские специалисты провели исследование и обнаружили экстракт растения, который выборочно уничтожает раковые клетки.

Ученые со всего мира активно работают над лекарством, которое могло бы победить онкологические заболевания. Об этом сообщает издание Nanoscale.

Эксперты выяснили, что редкое растение с экзотическим внешним видом под названием Антоцефалус кадамба или Дерево Кришны, может помочь в разработке новой методики лечения серьезного недуга. Экстракт этого растения в сочетании с определенными красителями способен уничтожить поврежденные клетки.

В ходе исследования выяснилось, что под влияние инфракрасного света, взятое из растения вещество меняется. Происходит косвенный процесс регенерации (восстановления) клеток. Инфракрасное излучение активирует вещества, которые повышают противораковые свойства. Этот экстракт проверяли на здоровых и пораженных заболеванием клеточных линиях, и он избирательно уничтожал раковые клетки.

Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

Эксперты провели уже опыты на грызунах и продолжают работать над исследованием. Пока рано говорить о том, что эксперимент на людях покажет положительный результат, но это открытие может помочь в разработке новой эффективной методике лечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Здоровье, Растение, Борьба с раком, Как побороть рак, Советы медиков, Полезные растения, Дерево Кришны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь