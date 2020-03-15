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Отличный помощник для повышения метаболизма: что за продукт

Отличный помощник для повышения метаболизма: что за продукт
14:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Продуктом, который хорошо влияет на пищеварительную систему, является картофель.

Немецкие врачи утверждают, что раз в неделю нашему организму нужно давать "выходной" и устраивать разгрузочный день. А продуктом, который подходит для этого процесса, признали картофель.

Специалисты говорят, что картофель богат на многие питательные вещества: фосфор, фенольные соединения, калий, клетчатку, йод, цинк. Также этот продукт является отличным источником витамина В6, который играет важную роль в энергетическом обмене, расщепляя углеводы и белки на глюкозу и аминокислоты. Эти соединения легче использовать для получения энергии в организме. Картофель способен улучшить метаболизм, а значит способствует снижению веса и поддержанию стройной фигуры.

Врачи рекомендуют периодически устраивать разгрузочные дни с отварным картофелем, только нужно отказаться от мяса, сладостей и других калорийных продуктов.

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Помимо того, что этот овощ положительно влияет на пищеварительную систему, он может предотвратить онкологические заболевания. В составе картофеля есть фолат, который играет важную роль в синтезе и восстановлении ДНК и, таким образом, снижает риск образования многих типов раковых клеток.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Картофель, Польза, Метаболизм.
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