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Медики рассказали, почему стоит выпивать кружку шоколада в день

Медики рассказали, почему стоит выпивать кружку шоколада в день
04:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В какао высокая концентрация компонента под названием эпикатехин, которого также много в темном шоколаде.

Главный страх людей старшего возраста — потеря независимости. А когда у человека возникают проблемы с ногами, нарушается возможность нормальных передвижений. Новое исследование показало, что употребление горячего шоколада может помочь людям старше 60 оставаться на своих двоих. Это достигается за счет улучшения кровообращения в ногах. Употреблявших по три кружки какао в день в течение полугода впоследствии преодолевали более продолжительные дистанции пешком.

В какао высокая концентрация компонента под названием эпикатехин, которого также много в темном шоколаде. Исследователи считают, что эпикатехин способен улучшить кровоснабжение от стоп к икрам, и это позволяет дольше ходить пешком. Само исследование проводилось на людях, имеющих болезни периферических артерий, из-за которых артерии сужаются. В России эти болезни в той или иной степени отмечаются более чем у 25% людей старше 60. Недуг вызывает боль, ригидность и спазмы в мышцах ног во время хождения пешком, как пишет Circulation Research.

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«Для улучшения пешей ходьбы у жертв болезней периферических артерий имеется немного доступных средств, — говорит автор исследования профессор Northwestern University в Чикаго Мэри Макдермотт (Mary McDermott). — Нам известно, что физиотерапия может быть эффективна, и вот теперь получены пока предварительные подтверждения того, что какао тоже может помочь. Если они будут доказаны в ходе более крупных исследований, то врачи смогут выписывать таким больным горячий шоколад, но пока торопиться с этим не следует».

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