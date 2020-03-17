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Бананы нельзя есть утром: диетолог назвал причину

Бананы нельзя есть утром: диетолог назвал причину
12:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы бананы на завтрак приносили пользу, их нужно сочетать с полезными жирами.

Хотя бананы питательны, легко усваиваются и в целом полезны для здоровья, есть их с утра может быть плохой идеей. Об этом информирует журнал Times now.

Многим людям, спешащим на работу утром, бананы кажутся отличным вариантом завтрака. Известный диетолог Дэрил Джоффри советует воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок. По словам специалиста, такой вариант завтрака — один из худших.

Доктор Джоффри констатирует: есть бананы с утра – плохая идея, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара.

"Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод. Их можно назвать природными конфетами – съеденные утром без ничего, эти плоды приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию", — пояснил диетолог.

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Он заметил, что бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами, которые во многом способствуют здоровью, но одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.

"Употребление одних только плодов является плохой идеей. Нужно сочетать их с полезными жирами — арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина. Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты", — сказал эксперт.

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Здоровье, Фрукты, Завтрак, Что кушать на завтрак.
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