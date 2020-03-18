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Названы вредные свойства блинчиков

Названы вредные свойства блинчиков
02:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Елена Мамонтова предупредила, что некоторым лучше отказаться от блинчиков.

Не секрет, что блины, хоть и любимое многими блюдо, но очень калорийное. Кандидат медицинских наук Елена Мамонтова не рекомендует их есть людям, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта – холецистита и панкреатита. Также блины могут нанести вред тем, у кого есть непереносимость глютена.

Если вы страдаете от лишнего веса или сахарного диабета, то от поедания этого лакомства вам также стоит отказаться.

Какие продукты не стоит есть на завтрак?

Впрочем, употребление блинов в пищу может нанести не только вред организму, но и большую пользу. Так, это блюдо насыщает нас энергией, содержит много минералов, витаминов группы B, а также фолиевую и никотиновую кислоты.

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Блины, Елена Мамонтова, Вред блинов, Свойства блинов, Кому лучше не есть блины.
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