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Медики рассказали, сочетается ли кофе с алкоголем

Медики рассказали, сочетается ли кофе с алкоголем
04:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Сочетание алкоголя и кофе считается классическим, но довольно опасным для здоровья.

За полчаса до употребления алкоголя кофеин точно не будет лишним. Кофе снижает вред этанола на организм, запускает выработку специальных компонентов в печени, активно расщепляя алкоголь. Добавив в бодрящий напиток сливки, вы защитите свой организм. Молочные жиры обволакивают стенки пищеварительного тракта, как итог – этанол будет поступать в кровь медленнее.

Кофе и алкоголь

Сочетание алкоголя и кофе считается классическим. И довольно опасным для здоровья. Напитки влияют на организм разными способами. Кофе возбуждает организм, повышает давление, сужает сосуды, а от спиртного нервная система становится спокойнее, организм расслабляется, снижается давление, расширяются сосуды. Под воздействием двух напитков одновременно организм испытывает серьёзный перегруз: негативно сказывается на состоянии центральной нервной системы, сосудов, сердца.

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Кофе после спиртного

Раз кофе бодрит, то наверное способен вернуть в чувство того, кто выпил. Так думают люди и ошибаются. Выпитый бодрящий напиток лишь дарит ощущение трезвости, но приводит к ошибочному ощущению. Существует целый ряд осложнений: частый пульс, разрушение сосудистых стенок, развитие гипертонии или гипотонии, увеличение риска развития гастрита, язв, атеросклероза, усиление работы сердца, возбуждение нервной системы, тревожность, бессонница, головные боли.Слишком частое сочетание алкоголя и кофе может внести человека в группу риска – инсульт, инфаркт – вот последствия. Ещё более опасно употреблять алкоголь, кофе и закуривать сигарету.

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