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Четверг, 19.03.2020
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Секреты правильного питания: что есть после тренировки

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Секреты правильного питания: что есть после тренировки
06:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи говорят, что после физических упражнений тело истощается и ему нужна правильная и здоровая пища, которая поможет восстановить силы.

  • 1

    Сладкие коктейли

    Откажитесь от протеиновых коктейлей, которые сейчас очень популярны. Дело в том, что одни из них содержит большое количество сахара, а другие - искусственные наполнители, синтетические токсины и консерванты.

  • 2

    Энергетические батончики

    Большим спросом пользуются и энергетические батончики, которые доступны в любом магазине. Это хороший перекус, но не после физической тренировки. В этом продукте также есть много сахара и вредных для здоровья ингредиентов.

  • 3

    Соленые обработанные продукты (сухарики, чипсы)

    Такую пищу нельзя есть ни до, ни после тренировки, ни вообще. После спортзала организм истощен и хочет чего-то солененького, потому что вместе с потом выходят и соли натрия. Но чипсы, сухарики и прочая "закуска" не приносит здоровью никакой пользы, поэтому такие продукты в рацион лучше не включать.

Названы самые полезные соки для мужчин

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Здоровье, Тренировки, Спорт, Занятие спортом, Советы медиков, Что можно есть после тренировки.
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