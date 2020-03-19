Секреты правильного питания: что есть после тренировки

1 Сладкие коктейли Откажитесь от протеиновых коктейлей, которые сейчас очень популярны. Дело в том, что одни из них содержит большое количество сахара, а другие - искусственные наполнители, синтетические токсины и консерванты.

2 Энергетические батончики Большим спросом пользуются и энергетические батончики, которые доступны в любом магазине. Это хороший перекус, но не после физической тренировки. В этом продукте также есть много сахара и вредных для здоровья ингредиентов.