Корица поможет справиться с ожирением: полезные свойства пряности

Новости шоу бизнеса:Ученые утверждают, что корица поможет избавиться от ожирения.

Помимо того, что данная пряность способна помочь в борьбе с лишним весом, она также обладает свойством предотвращать развитие диабета и инсулиновую недостаточность. А секрет чудесных свойств корицы кроется в полифенольных оксидантах.

К такому выводу пришли специалисты из Турции и США.

Ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Эксперимент длился три месяца, в ходе него грызунов поделили на три группы. Первую группу подопытных кормили пищей с высоким содержанием жиров, а вторую – обычным кормом. При этом некоторым животным вместе с едой давали корицу.

По окончании эксперимента выяснилось, что грызуны из обеих групп, получавшие вместе с пищей корицу, были на 30% стройнее своих собратьев. Кроме того, у них было меньше холестерина в крови и повышенный уровень антиоксидантов.