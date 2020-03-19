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Преимущества употребления зеленого чая для вашего здоровья

Преимущества употребления зеленого чая для вашего здоровья
09:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Очень важное его достоинство — защита от онкологических болезней.

Зарубежные эксперты перечислили преимущества употребления зеленого чая перед сном. Одним из них является улучшение здоровья сердца.

Зеленый чай — это напиток, подвергнутый минимальной ферментации, в связи с чем в нем максимально сохраняются полезные составляющие, среди которых большое количество антиоксидантов, замедляющих процесс старения организма. 

В частности, он помогает расслабиться и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, при указанных же проблемах снижается вероятность осложнений. Его любители могут обезопаситься и от инсульта. 

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Выпивание зеленого чая перед сном помогает избежать бессонницы и получить более качественный сон, что позволяет проснуться в хорошем настроении без вялости. Напиток также улучшает работу главного органа центральной нервной системы за счет положительного влияния на сосуды мозга. В этом же списке достоинств и снижение риска подхватить простудное заболевание. Он же способствует выведению токсинов из организма, что напрямую сказывается на улучшении внешнего вида.

Желающим похудеть он тоже будет полезен, так как состав улучшает обмен веществ, за счет чего происходит сжигание жира. Среди других преимуществ: стимулирование работы кишечника и поддержание здоровья зубов, плюс — минимизация неприятного запаха изо рта. В конечном счете зеленый чай помогает избежать разного рода болезней, тем самым снижая вероятность преждевременной смерти.

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Здоровье, Польза зеленого чая, Советы медиков, Преимущества чая, Преимущества зеленого чая.
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