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Один из самых полезных продуктов: почему стоит добавить в рацион имбирь

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Один из самых полезных продуктов: почему стоит добавить в рацион имбирь
03:22 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Имбирь обладает множеством преимуществ для нашего организма.

  • 1

    Борется с тошнотой.

    Употребление имбиря предотвращает различные виды тошноты, включая морскую болезнь, последствия химиотерапии, тошноту после хирургических операций и утренний токсикоз. Впрочем, не принимайте большое количество имбиря во время беременности, так как это может увеличить риск выкидыша.

  • 2

    Сокращает мышечную боль.

    Одно исследование показало, что имбирь эффективен в деле борьбы с мышечной болью, вызванной физическими нагрузками. Основным действующим компонентом имбиря является гингерол, который сражается с воспалениями и отключает компоненты, вызывающие боль.

  • 3

    Помогает при остеоартрите.

    Это дегенерация суставов, которое приводит к болям и ригидности в данных участках нашего тела. Некоторые исследования показывают, что имбирь эффективно снижает симптомы остеоартрита.

  • 4

    Сокращает уровень "плохого" холестерина.

    Эксперты полагают, что имбирь может снизить показатели липопротеинов низкой плотности и уменьшить риск болезней сердца. В ходе одного наблюдения употреблявшие по 3 г имбиря трижды в день люди существенно снижали показатели триглицеридов и холестерина, по сравнению с группой на плацебо.

  • 5

    Помогает бороться с инфекциями.

    Содержащийся в имбире гингерол подавляет рост бактерий и уменьшает риск инфекций. Он эффективен против бактерий полости рта, вызывающих воспалительные заболевания дёсен вроде гингивита и периодонтита. Употребляйте свежий имбирь для борьбы с респираторными инфекциями.

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