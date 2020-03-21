ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса

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Если вы находитесь в рисковой группе, вот 9 советов от Дурланда Фиша, бывшего эпидемиолога-инфекциониста в Йельской школе общественного здравоохранения, которые помогут предотвратить заражение.

Мытье рук

Мойте руки при каждом удобном случае с мылом в теплой воде в течение 20 секунд.