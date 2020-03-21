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ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса

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ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
03:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коронавирусная инфекция продолжается распространяться по миру.

  • 1

    Если вы находитесь в рисковой группе, вот 9 советов от Дурланда Фиша, бывшего эпидемиолога-инфекциониста в Йельской школе общественного здравоохранения, которые помогут предотвратить заражение.

    Мытье рук

    Мойте руки при каждом удобном случае с мылом в теплой воде в течение 20 секунд.

  • 2

    Откажитесь от налички

    Избегайте постоянного контакта с наличными деньгами. Сдача в магазине вполне могла быть у зараженного человека буквально минутой ранее. Лучше расплачиваться картой.

  • 3

    Носите свою ручку

    При оплате квитанции, платежей может потребоваться ваша подпись. Пользуйтесь своей ручкой.

  • 4

    Пользуйтесь левой рукой

    Открывайте двери левой рукой, если вы правша и наоборот. Лучше не касаться ручек.

  • 5

    Вызов лифта

    Для вызова лифта и выбора этажа используйте костяшки пальцев.

  • 6

    Поручни

    Если у вас нет сложностей с ходьбой, не держитесь за поручни.

  • 7

    Дезинфицирующие средства

    Носите с собой санитайзер и пользуйтесь им в общественных местах.

  • 8

    Кто-то кашляет

    Задержите дыхание, если рядом с вами кто-то начинает сильно кашлять. Переместитесь на расстояние двух метров от этого человека.

  • 9

    Люди в очереди

    Если позади вас кто-то чихает или кашляет, пропустите человека вперед, чтобы он быстрее покинул очередь.

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Здоровье, Заболевания, Карантин, Инфекции, Коронавирус, Советы медиков, Как защитится от коронавируса, Как уберечь себя.
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