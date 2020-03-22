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Самоизоляция при карантине: как справиться с тревожностью

Самоизоляция при карантине: как справиться с тревожностью
21:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самоизоляция в течение двух недель не навредит психике, однако на фоне сложившейся ситуации у человека может повыситься тревожность.

По словам врача-психиатра Ольги Карпенко, самоизоляция - это не заключение, хотя общительным или активным людям провести две недели без привычных дел будет сложно. Говорить же о вреде для психологического здоровья едва ли стоит, тем более при наличии всех средств дистанционной коммуникации.

Человек находится у себя дома, в привычных условиях, поэтому риска развития клаустрофобии нет. У людей, склонных к тревожным реакциям, в чрезвычайных ситуациях могут обостряться проявления тревоги, в том числе панические атаки. И дело тут не в изоляции, а неспокойной ситуации в целом.

Эксперт посоветовала черпать информацию о коронавирусе только из проверенных источников. Отслеживать симптомы тоже нужно, но в комплексе, не сосредотачиваясь на каком-то определенном недомогании.

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В условиях самоизоляции нужно также поддерживать необходимый уровень физической активности, напоминает специалист.

Напомним:

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Здоровье, Психика, Карантин, Коронавирус, Самоізоляція.
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