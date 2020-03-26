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Неопределенность в эпоху коронавируса: как справиться?

Неопределенность в эпоху коронавируса: как справиться?
19:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Новости шоу бизнеса:Неопределенность в жизни ведет к сильной тревоге и панике, но это не повод опускать руки.

Конференции, спортивные мероприятия и планы поездок отменяются, а дезинфицирующее средства для рук, защитные маски и туалетная бумага разлетаются с полок. По словам экспертов, важным ключом к жизни с неопределенностью из-за коронавируса является гибкость.

"Вы должны быть готовы измениться, когда ситуация с из-за коронавируса изменится, она точно будет меняться. Это хорошее время, чтобы подумать, что вы будете делать, если школа вашего ребенка закроется? Если вам придется продолжать работать, на кого можете рассчитывать?" - сказал Робин Гурвич, психолог из медицинского центра Университета Дьюка (США).

Жизнь с коронавирусной неопределенностью

Неопределенность ведет к сильной тревоге и панике. "Люди получают действительно разные сообщения. Когда это происходит, они сами начинают заполнять пробелы, и могут подумать, что им не все говорят. Тогда вы начинаете паниковать".

Самоизоляция при карантине: как справиться с тревожностью

Что можно сделать для минимизации риска заражения коронавирусом?

"Дома не нужно дезинфицирующее средство на спиртовой основе, не волнуйтесь о том, что вам его не досталось. Мыло и вода эффективны против коронавируса", - говорит Чунхуэй Чи, директор Центра глобального здоровья при Университете штата Орегон.

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По возвращении домой, вымойте руки, почистите телефон, высушите его. Не забывайте очищать поверхности, к которым все часто прикасаются - дверные ручки, смесители и пульты дистанционного управления.

Когда выходите из дома, возьмите салфетки. Когда нужно открыть дверь, взять корзину в супермаркете, нажать кнопку лифта, используйте салфетку, для создания барьера между вами и потенциально опасным объектом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус.

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Здоровье, Психология, Карантин, Коронавирус, Робин Гурвич, Чунхуэй Чи.
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