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Влияет на мозг, но хорошо: умеренное потребление алкоголя может быть полезно

Влияет на мозг, но хорошо: умеренное потребление алкоголя может быть полезно
11:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Умеренное употребление алкоголя может оказать положительное влияние на мозг.

Исследователи обнаружили, что люди, которые потребляли небольшое количество алкоголя, вероятно, имеют меньший риск развития болезни Альцгеймера.

Исследование, проведенное в Медицинском колледже Сеульского национального университета, было направлено на изучение последствий употребления алкоголя на мозг людей без деменции и связанных с алкоголем расстройств. Исследователи опросили 414 людей среднего и пожилого возраста, чтобы понять, сколько алкоголя они употребляют, и сделали снимки головного мозга.

"У людей без деменции, которые не злоупотребляли алкоголем, отмечались некоторые позитивные эффекты на здоровье мозга", - рассказывает старший автор исследования Донг Янг Ли.

Предыдущие исследования показали, что умеренное количество алкоголя может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Алкогольные напитки, по-видимому, помогают снизить образование амилоидных бляшек в мозге.

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В среднем участники сеульского исследования употребляли 350 мл пива, 150 мл вина или 50 мл крепких напитков в неделю.

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Питание, Мозг, Здоровье, Алкоголь, Вред, Польза.
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