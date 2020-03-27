Топ-13 интересных фактов о еде

Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них.
Перец чили
Цвет перца влияет только на вкус, но не на остроту. А вот на его размер стоит обратить внимание — чем меньше перец, тем он острее.
Бананы
Наверняка вам покажется это странным, но комаров привлекают люди, которые недавно съели банан. Мы можем только догадываться, чем же комарам может так нравиться этот фрукт.
Авокадо
Авокадо — очень капризный и непредсказуемый продукт.
Еще кое-что об авокадо
Никогда, слышите, никогда не давайте авокадо птицам, даже если они голосом человечьим попросят. Для них это яд.
Гравитация и вода
У гравитации, оказывается, есть чувство юмора, особенно когда очень хочется пить. Как с этим бороться? Никак, смиритесь.
Красители
Из-за химических красителей в еде у детей появляется гиперактивность. Особенно от красных или желтых.
Кофе
Кофейные зерна на самом деле не совсем зерна — скорее ягоды. И правильно говорить «ягоды кофейного дерева».
Чай
Пейте только свежезаваренный чай. У японцев даже есть поговорка на этот счет: «Вчерашний чай хуже змеи». Холодный чай раздражает стенки желудка, а китайцы сравнивают его с ядом.