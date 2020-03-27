Топ-13 интересных фактов о еде

1 Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них. Перец чили

2 Цвет перца влияет только на вкус, но не на остроту. А вот на его размер стоит обратить внимание — чем меньше перец, тем он острее. Бананы

3 Наверняка вам покажется это странным, но комаров привлекают люди, которые недавно съели банан. Мы можем только догадываться, чем же комарам может так нравиться этот фрукт. Авокадо Авокадо — очень капризный и непредсказуемый продукт. Еще кое-что об авокадо

4 Никогда, слышите, никогда не давайте авокадо птицам, даже если они голосом человечьим попросят. Для них это яд. Гравитация и вода

5 У гравитации, оказывается, есть чувство юмора, особенно когда очень хочется пить. Как с этим бороться? Никак, смиритесь. Красители

6 Из-за химических красителей в еде у детей появляется гиперактивность. Особенно от красных или желтых. Кофе