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Топ-13 интересных фактов о еде

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Топ-13 интересных фактов о еде
11:47 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: unsplash

Новости шоу бизнеса:На самом деле каждый день сулит множество тайн и загадок, а мы даже не догадываемся об этом.

  • 1

    Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них.

    Перец чили

  • 2

    Цвет перца влияет только на вкус, но не на остроту. А вот на его размер стоит обратить внимание — чем меньше перец, тем он острее.

    Бананы

  • 3

    Наверняка вам покажется это странным, но комаров привлекают люди, которые недавно съели банан. Мы можем только догадываться, чем же комарам может так нравиться этот фрукт.

    Авокадо

    Авокадо — очень капризный и непредсказуемый продукт.

    Еще кое-что об авокадо

  • 4

    Никогда, слышите, никогда не давайте авокадо птицам, даже если они голосом человечьим попросят. Для них это яд.

    Гравитация и вода

  • 5

    У гравитации, оказывается, есть чувство юмора, особенно когда очень хочется пить. Как с этим бороться? Никак, смиритесь.

    Красители

  • 6

    Из-за химических красителей в еде у детей появляется гиперактивность. Особенно от красных или желтых.

    Кофе

  • 7

    Кофейные зерна на самом деле не совсем зерна — скорее ягоды. И правильно говорить «ягоды кофейного дерева».

    Чай

    Пейте только свежезаваренный чай. У японцев даже есть поговорка на этот счет: «Вчерашний чай хуже змеи». Холодный чай раздражает стенки желудка, а китайцы сравнивают его с ядом.

Влияет на мозг, но хорошо: умеренное потребление алкоголя может быть полезно

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Авокадо, Факти, Хвороби, Їжа, Харчування, Кава.
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