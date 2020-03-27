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Полезное тоже нужно есть в меру: какие продукты стоит употреблять аккуратней

Полезное тоже нужно есть в меру: какие продукты стоит употреблять аккуратней
14:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, чрезмерное употребление которых может вызвать проблемы со здоровьем.

Как известно, употребление фруктов и овощей в большинстве случаев положительно сказывается на здоровье. Однако это не значит, что их можно употреблять в неконтролируемом количестве, поскольку эффект может быть прямо противоположный.

Одним из таких продуктов зарубежные медики называют морковь. Это связано с тем, что ее излишнее употребление чревато повышением каротиноидов в крови, что, в свою очередь, приводит к пигментации кожи.

Также следует внимательнее относиться и к авокадо, который хоть сам по себе очень полезен, в частности, эффективен в плане снижения вредного холестерина, но все же достаточно калориен. Поэтому употребление его в больших количествах может поспособствовать появлению проблем с закупоркой артерий.

Также в этом списке стоят и богатые питательными веществами и витаминами соевые продукты, однако, например, при проблемах с щитовидной железой это может стать препятствием для действия применяемых для лечения гормональных препаратов.

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Еще одним продуктом, который может вызвать проблемы со здоровьем, медики назвали семена чиа, большая полезность которых состоит в высоком содержании Омега-3. Однако, как отмечают специалисты, находящиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты усваиваются значительно хуже, чем, например, те, что содержатся в рыбе.

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Питание, Здоровье, Продукты, Вред, Польза.
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