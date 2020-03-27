Полезное тоже нужно есть в меру: какие продукты стоит употреблять аккуратней

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, чрезмерное употребление которых может вызвать проблемы со здоровьем.

Как известно, употребление фруктов и овощей в большинстве случаев положительно сказывается на здоровье. Однако это не значит, что их можно употреблять в неконтролируемом количестве, поскольку эффект может быть прямо противоположный.

Одним из таких продуктов зарубежные медики называют морковь. Это связано с тем, что ее излишнее употребление чревато повышением каротиноидов в крови, что, в свою очередь, приводит к пигментации кожи.

Также следует внимательнее относиться и к авокадо, который хоть сам по себе очень полезен, в частности, эффективен в плане снижения вредного холестерина, но все же достаточно калориен. Поэтому употребление его в больших количествах может поспособствовать появлению проблем с закупоркой артерий.

Также в этом списке стоят и богатые питательными веществами и витаминами соевые продукты, однако, например, при проблемах с щитовидной железой это может стать препятствием для действия применяемых для лечения гормональных препаратов.

Еще одним продуктом, который может вызвать проблемы со здоровьем, медики назвали семена чиа, большая полезность которых состоит в высоком содержании Омега-3. Однако, как отмечают специалисты, находящиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты усваиваются значительно хуже, чем, например, те, что содержатся в рыбе.