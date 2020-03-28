Защищаем организм от коронавируса: продукты, которые стоит добавить в рацион

1 Грибы Природа мудрая и она точно знает, что делает. Именно поэтому грибной сезон наступает во время самых сильных холодов. Грибы имеют свойство улучшать иммунную систему благодаря компонентам, которые стимулирую защитные свойства организма. Кроме того, грибы контролируют уровень холестерина в крови и абсорбируют токсины в желудке перед тем, как они попадают в кровь.

2 Кокосовое масло Кокосовое масло имеет в составе много лауриновой кислоты, которая внутри организма превращается в монолаурин. Этот компонент естественным способом улучшает иммунную систему. Монолаурин уничтожает грибок, вредные бактерии, а также инфекции. Именно поэтому кокосовое масло рекомендуется как противодействие вирусу.

3 Красные фрукты и ягоды Красные фрукты являются лучшими антиоксидантами, которые только можно найти в природе. Кроме того, в них содержится меньше сахара, чем в других фруктах. Лесные ягоды красного цвета также очень богаты на питательные и защитные компоненты. Эти продукты просто незаменимы в здоровой и полноценной диете.

4 Чеснок Наверняка вы не удивлены, что этот продукт попал в список самых полезных для укрепления иммунитета. Что же такое содержится в чесноке? Как ни странно, в нем есть все необходимые компоненты, конечно, кроме приятного запаха и вкуса. Это антибактериальный, противовирусный и противораковый продукт. Кроме того, чеснок понижает уровень холестерина. Рекомендуется употреблять его сырым, натощак.

5 Мед, джем, прополис, пчелиная пыльца С детства мы все знаем, что мед или джем всегда связаны с болезнями, гриппом. Ведь это же надежное бабушкино средство от любой простуды. Да, это так: пчелы делают нас здоровыми. Они делают для нас прополис, который действует, как антисептик, противовоспалительное и противовирусное средство. А пчелиная пыльца – это идеальный оздоравливающий продукт для бодрого начала дня.

6 Кефир Продукты с ферментами очень полезны для нашего организма, а особенно – для иммунной системы. Кефир действует, как пробиотик: восстанавливает кишечную флору и стимулирует защитные механизмы нашего организма.

7 Цитрусовые Этот список не был бы полным без продуктов, очень богатых на витамин C. Это самое первое и самое сильное оружие против первых симптомов простуды. Апельсины, лимоны, грейпфрут... Они обязательно должны быть в вашем ежедневном рационе.

8 Куркума Речь идет о продукте, который лучше всех усиливает иммунную систему. Куркума является болеутоляющим, противовоспалительным, бактерицидным и противовирусным продуктом. Это еще не учитывая его сильных свойств, как антиоксиданта.

9 Сезонные и местные овощи Овощи должны стать главной составляющей вашего ежедневного рациона. Именно эти продукты способны противодействовать гриппу и другим вирусным заболеваниям. Употребление овощей – прекрасные предупредительные меры, которые защитят ваш организм. Их нужно употреблять сырыми, так как при готовке некоторые овощи теряют свои полезные свойства. Покупайте сезонные овощи, которые растут в вашей местности.

10 Имбирь Совсем недавно стали известны лечебные свойства имбиря. Этот продукт справляется с жаром и болью в горле. Имбирь считается естественным противовоспалительным средством, так как помогает при заболеваниях горла. Кроме того, имбирь улучшает метаболизм.