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Как определить, что иммунитет слабый?

Как определить, что иммунитет слабый?
11:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вопреки распространенному мнению, люди с ослабленным иммунитетом не подвержены более высокому риску заражения COVID-19.

COVID-19 продолжает распространяться, и люди задаются вопросом: справлюсь ли я с вирусом.

Никто из нас не сталкивался с новым коронавирусом раньше, ни у кого нет опыта иммунного ответа на него. Что же значит ослабленный иммунитет, объяснили американские эксперты, пишет Women's Health.

Проще говоря, иметь ослабленную иммунную систему означает, что у вас снижена способность давать эффективный иммунный ответ. И это не зависит от типа инфекции.

Особо уязвимыми считаются пожилые. И действительно, процесс старения влияет на иммунную систему. Согласно данным ВОЗ, большому риску подвергаются также люди с гипертонией, диабетом, хроническими респираторными и сердечно-сосудистыми недугами, раком. Но насколько выше этот риск?

Согласно исследованию 1590 пациентов из Китая с хроническими недугами в 1,8 раза чаще попадали на искусственную вентиляцию легких и умирали, чем те, у кого их не было. Люди с двумя хроническими заболеваниями были на грани жизни и смерти в 2,6 раза чаще. 

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В меньше степени на иммунный ответ влияют болезнь Крона, волчанка, псориаз, артрит, ВИЧ. Но риск здесь связан с индивидуальной степенью иммуносупрессии. Например, ВИЧ уменьшает количество борющихся с инфекцией Т-клеток, но многие люди с этим заболеванием принимают противовирусные препараты, которые повышают иммунную систему до такой степени, что они больше не в зоне риска.

Однако те, кто принимает стероиды и иммуносупрессивную терапию, например для трансплантации органов или лечения аутоиммунных заболеваний, подвергаются более высокому риску. Так как принимаемые лекарства уменьшают иммунный ответ. Химиотерапия тоже снижает функцию иммунной системы.

При коронавирусе у людей с ослабленным иммунитетом появляются лихорадка, усталость и респираторные симптомы: кашель, боль в горле, одышка. Они могут длиться несколько недель, но это не значит, что иммунитет в итоге не справится. Все происходит индивидуально.

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Здоровье, Иммунитет, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19, Иммунитет слабый, Как оценить свое здоровье.
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