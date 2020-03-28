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Передается ли коронавирус через подошву обуви?

Передается ли коронавирус через подошву обуви?
13:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Риск занести коронавирус COVID-19 через подошву обуви есть, но он очень ничтожный.

Согласно заключению австралийских врачей-инфекционистов, занести в дом коронавирус с обувью после нахождения в общественных местах действительно возможно. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщается, в публикации издания эксперты предупредили, что возбудители коронавирусной инфекции способны выживать на подошве уличной обуви до пяти дней.

"Подошва является основным местом размножения бактерий, грибков и вирусов на обуви. Этому во многом способствует ее пористая структура" - заявили они.

Что нужно делать и чего избегать, если есть подозрение на коронавирус

Кроме того, отмечают эксперты, на шнурках и на верхней части обуви могут оседать капли, переносимые больным человеком по воздуху.

"С большой вероятностью так можно заполучить вирус, посещая супермаркеты, аэропорты или пользуясь общественным транспортом", - предупредили специалисты по инфекционным болезням.

Чтобы не занести в дом коронавирус, они советуют разуваться перед тем, как войти в жилище. В идеале обувь должна оставаться за порогом, а снимать и надевать ее нужно в перчатках.

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Здоровье, Вирус, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19, Передается ли коронавирус, Как можно заразиться коронавирусом.
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