Как перестать "заедать стресс"?

Новости шоу бизнеса:Человек начинает заедать негативные эмоции, поскольку они провоцируют постоянное чувство голода.

Врачи давно говорят, что излишняя полнота и даже ожирение провоцирует стресс. Это объясняется тем, что организм запускает "режим чрезвычайной ситуации" и хочет набрать максимальное количество полезных веществ, чтобы приготовиться к самым опасным угрозам.

Однако в этом "режиме" у организма нет "стоп-сигнала" и получается, что наестся человек не сможет.

Проблема переедания наряду со стрессом также усугубляет здоровье и может стать причиной многих тяжелых заболеваний. Поэтому от "заедания" стресса нужно избавиться. Но медики видят только один способ перестать бесконтрольно потреблять пищу - избавиться от стресса. Тут необходим самоанализ и понимание, какие события, люди или страхи приносят негативные эмоции. Вторая стадия - избавиться от них.

Психологи рекомендуют ещё один способ избавления от неконтролируемого жора - полная смена отношения к еде. Для большинства людей еда - одна из жизненных радостей. Но так быть не должно. Продукты питания должны употреблять естественную потребность, а не становиться предметом обожания.