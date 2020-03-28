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Как перестать "заедать стресс"?

Как перестать "заедать стресс"?
14:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Человек начинает заедать негативные эмоции, поскольку они провоцируют постоянное чувство голода.

Врачи давно говорят, что излишняя полнота и даже ожирение провоцирует стресс. Это объясняется тем, что организм запускает "режим чрезвычайной ситуации" и хочет набрать максимальное количество полезных веществ, чтобы приготовиться к самым опасным угрозам.

Однако в этом "режиме" у организма нет "стоп-сигнала" и получается, что наестся человек не сможет.

Проблема переедания наряду со стрессом также усугубляет здоровье и может стать причиной многих тяжелых заболеваний. Поэтому от "заедания" стресса нужно избавиться. Но медики видят только один способ перестать бесконтрольно потреблять пищу - избавиться от стресса. Тут необходим самоанализ и понимание, какие события, люди или страхи приносят негативные эмоции. Вторая стадия - избавиться от них.

Как определить, что иммунитет слабый?

Психологи рекомендуют ещё один способ избавления от неконтролируемого жора - полная смена отношения к еде. Для большинства людей еда - одна из жизненных радостей. Но так быть не должно. Продукты питания должны употреблять естественную потребность, а не становиться предметом обожания.

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Здоровье, Стресс, Советы медиков, Как перестать заедать стресс.
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