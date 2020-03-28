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Доказан вред соленой диеты при борьбе с инфекциями

Доказан вред соленой диеты при борьбе с инфекциями
17:16 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Избыток соли ослабляет иммунную систему организма человека.

Существует несколько рисков, связанных с соленой диетой, и одним из главных считают повышенное артериальное давление. Любители поесть соленого часто страдают от гипертонии, намного увеличивающей риски инсульта и инфаркта.

И вот теперь немецкие учёные доказали, что большое количество соли негативно влияет на иммунную систему, что увеличивает вероятность развития инфекционных болезней.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют взрослым людям не употреблять более 5 г соли в день, что соответствует двум гамбургерам.

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Но только в США среднестатистический взрослый гражданин поглощает по 8,5 г соли ежедневно, что почти в два раза превышает рекомендации ВОЗ. Это частично объясняет высокие показатели гипертонии в Америке.

Теперь немецкие учёные полагают, что избыток соли также ослабляет иммунную систему, мешая ей сражаться с бактериальными инфекциями. Они провели исследования с участием добровольцев, получавших дополнительно 6 г соли к своему ежедневному рациону. Это соответствовало двум блюдам из фастфуд сетей.

Как определить, что иммунитет слабый?

Впервые в истории науки доказано, что избыточное употребление соли также существенно ослабляет иммунитет.

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Здоровье, Соль, ВОЗ, Инфекции, Вредные свойства, Соленая диета.
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