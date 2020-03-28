Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков

Новости шоу бизнеса:Медики решили рассказать, как отличить симптомы коронавируса от других простудных заболеваний и понять, что вы заболели.

По мнению ученых, которые уже смотрят на статистику и делают прогнозы, говорят о том, что 80 процентов людей, которые будут заражены новым коронавирусом, переболеют им в легкой форме.

COVID-19 в легкой форме

У пациента будет проявляться невысокая температура, может проявиться слабая головная боль, человек будет чувствовать себя усталым, в горле могут появиться небольшие болезненные ощущения, небольшой кашель, озноб, ломота в мышцах. Насморк проявляется очень редко, говорят медики.

Как не перепутать коронавирус с ОРВИ и простудой

При данных заболеваниях, в отличие о COVID-19, у пациента появляется мокрый кашель, и почти всегда люди страдают от заложенности носа и насморка. Но есть и похожие симптомы - это невысокая температура и головная боль (также умеренная).

Как не перепутать коронавирус с гриппом

Новый тип коронавируса COVID-19 и грипп обладают достаточно большим количеством похожих параметров: оба приводят к респираторному заболеванию с широким спектром вариантов: от бессимптомного или легкого состояния у больного до тяжелого состояния и даже летального исхода. Но во время заболевания гриппом у человека нет одышки или иных подобных проблем с дыханием, а температура почти всегда высокая - это явный симптом гриппа, в отличие от коронавируса.

Напомним, недавно мы писали о том, к кому обращаться с первыми симптомами болезни и где взять тест на коронавирус.