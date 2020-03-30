Укрепляем иммунную систему: продукты, которые помогут

Новости шоу бизнеса:Иммунитет требует адекватного потребления витаминов и минералов, чтобы нормально функционировать.

Сильная иммунная система - первая линия защиты организма от болезнетворных патогенов. Включите в рацион эти три продукта, и они обеспечат иммунную систему поддержкой.

Мандарины и клементины

Мандарины и клментины являются отличными источниками витамина С, который помогает различным функциям организма, включая обмен веществ, иммунитет, дыхание, пищеварение, кровообращение и развитие костей. По словам американского диетолога Майи Феллер (Maya Feller), когда мы подвергаемся воздействию множества вирусов, получение ежедневной хорошей дозы витамина С невероятно полезно.

Бета-каротин, красно-оранжевый пигмент, содержащийся в мандаринах, является антиоксидантом, превращающийся в организме в витамин А. Он играет важную роль в укреплении иммунитета и поддержании зрения.

Имбирь

Имбирь содержит биоактивные компоненты, 6-гингерол, 6-шогаол и 6-парадол, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами против патогенов, которые атакуют иммунную систему. Он облегчает боль в суставах, вызванную остеоартритом, ревматоидным артритом и подагрой.

Чеснок

Свежий чеснок содержит 33 соединения серы, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами: аллицин, алиин, аджоен, аллилпропил дисульфид, диаллил трисульфид, саллилцистеин и т.д. Антиоксиданты, наряду с несколькими важными ферментами и аминокислотами, делают чеснок мощным природным средством.

Врачи советуют для сохранения иммунной системы здоровой, высыпаться, регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес и употреблять продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами.