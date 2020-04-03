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Коронавирус: можно ли убить вирус алкоголем

Коронавирус: можно ли убить вирус алкоголем
13:35 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При наличии инфекционного заболевания спиртное может усугубить состояние больного.

Вынужденные каникулы и самоизоляция заставили многих снимать стресс с помощью алкоголя. По словам врачей наркологов, подобная практика может привести к алкогольной зависимости.

Как утверждают медики, улучшение настроения после принятие дозы алкоголя – иллюзия. Эффект бывает не продолжительным, и человеку требуются все новые и новые порции.

Вырабатывается зависимость, и трезвое состояние начинает причинять дискомфорт. Это негативно влияет на общее состояние: растет тревожность, раздражительность, появляются проблемы со сном.

В чем заключается клиническое выздоровление от коронавируса

При коронавирусной инфекции необходимо принимать медикаменты, а алкоголь нарушает действие лекарственных препаратов.

Напомним, в настоящее время многие признаки простуды или гриппа могут приниматься за коронавирусную инфекцию. Особым фактором здесь служит кашель, который, как известно, является отличительной чертой COVID-19.

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Здоровье, Алкоголь, Коронавирус, Советы медиков, Можно ли убить вирус алкоголем.
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